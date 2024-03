Desrespeito e descaso com os profissionais de saúde em Anápolis não têm fim

"São simplesmente ignorados e desempregados, após anos servindo a população"

José Fernandes - 08 de março de 2024

(Foto: Arquivo Pessoal/ José Fernandes)

É calote? É deboche? É falta de respeito? É desorganização?

Recebi muitas mensagens sobre os temas: DISPENSA dos CREDENCIADOS da Saúde e Piso da Enfermagem.

Sobre os credenciados, queixas sobre pagamentos, falta de comunicação, difícil acesso a superiores e RH. Esses profissionais sequer farão jus a qualquer direito trabalhista. São simplesmente ignorados e desempregados, após anos servindo a população de Anápolis. Inclusive, quando foram chamados de heróis durante a pandemia.

Sobre o Piso da Enfermagem, acreditem se quiser, foram 100 dias segurando o dinheiro do 13º do piso no caixa da Prefeitura. Repassaram na quinta-feira (07) e muitos profissionais ainda não sabem se realmente receberão.

São inúmeras justificativas dos (ir)responsáveis, mas vou sugerir a todos que observem atentamente nos olhos dos gestores quando eles comentam sobre o assunto. Parece um misto de cinismo com uma pitada de desdém, travestido por uma expressão facial digna de causar inveja aos melhores jogadores de pôquer.

Para contrapor essas justificativas “verdadeiras”, finalizo citando Fábio Maia – Coordenador Geral de Políticas Remuneratórias do Trabalho na Saúde: “Não é o Ministério da Saúde que alimenta os dados… As informações são prestadas pelos gestores dos entes federados. Se por acaso existe alguma inconsistência e alguém se sente prejudicado com as informações que são passadas, que não correspondem com o que deveria ser repassado, tem que procurar a Secretaria de Saúde”.

Façam o teste e vão à Secretaria buscar alguma informação. Final de governo, devemos dobrar atenção sobre esses gestores. Poucos saíram multimilionários do mandato, mesmo tendo renda privada. Bem diferente dos profissionais de saúde que estão saindo ignorados e desvalorizados.

Anápolis precisa dos anapolinos. É isso!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.