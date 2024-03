Família morre em acidente após carro se chocar contra caminhonete em Caldas Novas

Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para prestar socorro em ocorrência, que deixou sete feridos no total

Thiago Alonso - 08 de março de 2024

Vítimas foram socorridas pelo SAMU ainda no local, mas não resistiram. (Foto: Reprodução)

Três pessoas de uma mesma família morreram no início da tarde desta sexta-feira (08), após um grave acidente de trânsito na GO-139, em trecho que passa por Caldas Novas, no Sul Goiano.

Uma caminhonete Chevrolet S10 e um carro Volkswagen Gol acabaram se colidindo frontalmente, envolvendo sete pessoas.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros encontrou duas vítimas, que estavam no veículo utilitário, ao lado da pista, com ferimentos leves.

Já o automóvel de passeio ficou bastante destruído, com os cinco ocupantes presos em meio as ferragens.

Nele, estavam o condutor e a esposa nos acentos da frente, enquanto a filha do casal estava sentada com duas idosas no banco traseiro.

Ainda durante o resgate, foi constatado que a mãe e a criança faleceram no momento do acidente. Já o motorista foi encontrado ainda com sinais vitais.

Ele foi submetido a técnicas de primeiros socorros pela equipe de atendimento, mas não houve sucesso na tentativa de reanimação e o homem acabou sendo declarado morto no local.

Uma das idosas que estavam no carro apresentava indícios de hemorragia interna, sendo resgata pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para um hospital.

A outra vítima e os dois ocupantes da caminhonete foram encaminhados até uma Unidade de Pronto Socorro (UPA) de Caldas Novas pelos agentes do Corpo de Bombeiros.

Ficará a cargo da Polícia Civil (PC) os devidos procedimentos legais envolvendo o caso.