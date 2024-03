Idosa é presa após jogar sacos com urina e dejetos em motorista de Goiânia

Segundo populares, ela tem vários "potes" guardados, justamente para jogar em quem para ou passa na frente da casa dela

Thiago Alonso - 08 de março de 2024

Idosa foi encaminhada para uma Central de Flagrantes. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 65 anos, foi presa nesta quarta-feira (06), em Goiânia, ao surpreender um motorista, jogando pedras, fezes e urina na caminhonete dele – que estava estacionada em frente a casa dela.

O caso teria ocorrido no Setor Leste Universitário. No carro, estavam o motorista e outros dois passageiros.

Segundo o condutor, ela teria ficado enfurecida após ele ter estacionado na porta da residência dela.

Inicialmente, ela teria xingado as vítimas, além de jogar pedras no veículo.

No entanto, a situação teria ganhado outros níveis quando ela começou a arremessar sacos com dejetos no automóvel.

Ao ser acionada, a Polícia Militar (PM) também foi alvo das ofensas.

Um vizinho, que disse morar há seis anos em um imóvel em frente a casa da senhora, afirmou já ser uma situação comum.

“Ela tem vários potes espalhados pelo terreno, no qual ela guarda urina. Independente de quem para lá, ela joga estes potes”, explicou o morador.

Pessoas que frequentam uma academia que fica na rua, são frequentemente surpreendidas pela idosa, com gritos, xingamentos e confusão.

“Já presenciei casos de motoristas de aplicativo que param para esperar passageiros, e ela joga a urina dentro do carro”, completou.

Populares da região relataram que a mulher já tinha sido presa anteriormente outras vezes, mas acaba sendo liberada posteriormente.

A suspeita foi encaminhada para uma Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) realizará os devidos procedimentos legais.