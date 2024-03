Já é possível saber como Gomide, Márcio Corrêa, Amilton Filho e Hélio Lopes se portarão na campanha a Prefeitura de Anápolis

Pedro Hara - 08 de março de 2024

Márcio Corrêa, Amilton Filho, Antônio Gomide e Hélio Lopes, durante sabatina no Ciclo de Entrevistas. (Fotos: Elvis Diovany/Portal 6)

Chegou ao fim, nesta quinta-feira (07), a primeira rodada do Ciclo de Entrevistas, realizado pelo Portal 6 em parceria com os estúdios Sigma.

Durante os quatro dias de entrevistas foi possível saber como Antônio Gomide (PT), Márcio Corrêa (MDB), Amilton Filho (MDB) e Hélio Lopes (PSDB) provavelmente se portarão na campanha à Prefeitura de Anápolis.

O Ciclo de Entrevistas permitiu que o eleitor mais interessado na disputa possa conhecer posicionamentos e discursos dos pré-candidatos.

O primeiro sabatinado foi Márcio Corrêa. Combativo durante toda a entrevista, não faltaram críticas à gestão de Roberto Naves (Republicanos) — a quem classificou como o “pior prefeito da história da cidade”. O suplente de deputado federal rotulou o chefe do Executivo Municipal como “esquerda nutella”, além de chamá-lo de “despreparado, incompetente, inábil e fraco”.

O segundo a participar do Ciclo de Entrevistas foi o deputado estadual Amilton Filho. O parlamentar explicou o rompimento com Roberto em 2022, que deixou de apoiá-lo para bancar a candidatura da esposa, Vivian Naves (PP). Ele também criticou a alocação dos recursos do programa Anápolis Investe.

Emulando nos eleitores as memórias das duas vezes em que esteve à frente do Centro Administrativo, Antônio Gomide destacou principalmente as conquistas nos 08 anos em que comandou a cidade. Não faltaram críticas à atual gestão, principalmente sobre a dissolução das secretarias de Esporte e Cultura, pastas absorvidas pela Integração.

Por fim, Hélio Lopes foi o último sabatinado no Ciclo de Entrevistas. O neo tucano destacou os feitos alcançados quando esteve comandando o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e durante os mandatos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), trazendo a experiência adquirida nesse tempo para aplicar na cidade de Anápolis. Ele criticou a construção da ponte estaiada, dizendo que não a faria, pois a nascente do Córrego das Antas tem entre 3 e 4 metros de largura.

Hélio Lopes defende a criação de creches 24h em Anápolis

Durante sabatina no Ciclo de Entrevistas, Hélio Lopes defendeu a construção de creches 24h em Anápolis, principalmente para atender os trabalhadores do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), que trabalham em empresas que possuem três turnos de trabalho.

Empréstimo milionário de Rogério Cruz vai parar na Justiça

O vereador Lucas Kitão (PSD) entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para barrar o empréstimo de R$ 710 milhões solicitado por Rogério Cruz (Republicanos) à Câmara.

A dívida foi aprovada pela maioria do Legislativo goianiense.

Além de Kitão, o documento conta com a assinatura dos vereadores Igor Franco (SD), Paulo Magalhães (UB), Sargento Novandir (Avante) e William Veloso (PL).

Participação de Rebeca Romero em evento do PSD aumenta especulações sobre vice no PT

Sem partido após deixar o MDB, Rebeca Romero pode estar próxima de ingressar no PSD. Nesta quinta-feira (07), ela participou do “Encontro Estadual Mulheres” do partido, a convite do presidente do partido, Vanderlan Cardoso.

Rebeca é a principal cotada para ser vice-prefeita na chapa do PT, encabeçada pelo pré-candidato Antônio Gomide (PT).

Caiado recebe representantes da UEG nesta sexta-feira (08)

O governador Ronaldo Caiado se reúne nesta sexta-feira (08) com representantes da UEG para receber as reivindicações dos docentes da instituição de ensino.

O encontro será às 10h30 da manhã, no Palácio das Esmeraldas, sede do Governo Estadual.

Os profissionais da educação suspenderam a greve após decisão da Justiça. Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que a expectativa é sair do encontro com um acordo.

Delcimar Fortunato está de mudança para o PSDB

Delcimar Fortunato (Avante) é mais um vereador de Anápolis que aproveitará a janela partidária para mudar de sigla.

De saída do Avante, ele ingressará no PSDB. Ele é o quarto, de 23 vereadores, a trocar de partido nesta janela.

Jean Carlos é o entrevistado da semana

Vereador em Anápolis, Jean Carlos (UB) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

As respostas do parlamentar serão reveladas no domingo (10), nas redes sociais e no site do Portal 6.

Nota 10

Para equipe do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, que realizaram com sucesso a separação das gêmeas siamesas Lara e Larissa.

As irmãs saíram da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foram encaminhadas para a enfermaria da unidade de saúde.

Nota Zero

Para deputada Vivian Naves por expor a “gratidão” de uma criança chorando pela mãe ter conseguir o emprego. Não era melhor gravar com a genitora?