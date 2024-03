Meteorologia prevê chuvas intensas em várias cidades goianas no final de semana; veja quais

Temporais com rajadas de ventos atingem boa parte do estado, mas o calor deve continuar

Thiago Alonso - 08 de março de 2024

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Os goianos podem preparar o guarda-chuva, porque o fim de semana promete ser intenso no estado, com fortes chuvas e rajadas de vento que ultrapassam os 60 km/h.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), a causa das precipitações seria a combinação de calor e umidade, gerando instabilidades em diferentes pontos do estado.

O boletim também emitiu um alerta para municípios da região Sul e Sudoeste, onde o risco para a ocorrência de tempestades é potencialmente maior.

No sábado (09), as quedas d’água podem chegar a 15 mm em diferentes localidades de Goiás. Dentro do informe, as cidades mais afetadas listadas foram Cristalina, Rubiataba e Aruanã, com 9 mm.

Já no domingo (10), os índices devem ser um pouco maiores, com previsões de temporais de até 25 mm nas regiões Sudoeste e Central.

Em Goiânia e Anápolis, contudo, os registros podem atingir a casa de 10mm de chuva, mesmo volume indicado para Jataí e Rio Verde, na região Sudoeste.

Apesar do clima chuvoso, as temperaturas não devem dar trégua, com máximas de 35 °C em Porangatu, na região Norte, e 34 °C em Araguapaz, Aruanã e Iaciara.

Os termômetros da capital, por sua vez, podem registrar temperaturas de até 31 °C, durante todo o fim de semana.

Enquanto isso, em Anápolis, os índices apontam para um tempo mais ameno, com mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C.