Preço da carne para fazer churrasco brasileiro nos EUA impressiona

Gravação mostra quanto sairia um almoço em família com carne assada à vontade para adultos e crianças

Magno Oliver - 08 de março de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / nossafamilia_naamerica)

Você sabe quanto custa para fazer um churrasco brasileiro nos Estados Unidos e também quanto está saindo o preço da carne por lá?

Vídeo publicado no Instagram do perfil da @nossafamilia_naamerica revelou alguns bastidores interessantes e viralizou nas redes sociais.

A família brasileira, morando em Orlando, resolveu apresentar para a web o valor de um churrasco de domingo por lá e o preço dos cortes mais utilizados.

Preço da carne para fazer churrasco brasileiro nos EUA impressiona

O cálculo foi feito para um churrasco com 5 adultos e 4 crianças (todas abaixo dos 7 anos de idade).

“Domingo nós recebemos alguns amigos para almoçar e viemos aqui no Walmart para comprar as carnes. Hoje o meu marido queria fazer um porco. Então ele comprou essa costela de porco por US$ 13,03 dólares e três centavos.”, diz ela no início da gravação.

As crianças pediram coxa de frango, ela então pediu uma bandeja, no valor de US$ 5,00 dólares. Em seguida, uma peça de picanha por US$ 15,00 dólares e uma de acém por US$ 16,21 dólares.

As bebidas foram um chá gelado US$3,48, refrigerante US$ 5,36 e chocolates de sobremesa US$ 9,68 dólares. No acompanhamento, tiveram arroz e salada.

Somando o total das compras, o churrasco em Orlando saiu em média US$ 67,88 dólares e oitenta e oito ( aproximadamente R$ 335,00 reais).

Por fim, todo o almoço em família e amigos com muita carne assada, acompanhamentos, bebidas e sobremesa saiu por volta de R$ 335,00.

Confira o vídeo completo clicando (aqui)

Curtiu esse conteúdo? Então, leia esses daqui também e surpreenda-se:

Novo truque da máquina de lavar chama atenção das donas de casa

6 utilidades do sabão em pó que as donas de casa espertas precisam saber

⁠Entenda por que têm donas de casa colocando banana no forno

Donas de casa encontraram nova forma de limpar o banheiro; método é diferente

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!