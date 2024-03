Homem tem cabeça esmagada ao ser atropelado por caminhão de botijão de gás, em Minaçu

Motorista negou conhecimento do caso, mas marcas de sangue forma localizadas nas rodas do veículo

Maria Luiza Valeriano - 09 de março de 2024

Motorista foi preso em flagrante (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, foi vítima de um atropelamento brutal na noite desta sexta-feira (08), em Minaçu. O pedestre teria tido a cabeça esmagada por um caminhão de botijão de gás, que, após o acidente, seguiu o caminho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência de um corpo encontrado na Avenida Araguaia, em Minaçu. No local, se depararam com a cena chocante.

Pessoas que estavam presentes disseram que o homem teria sido atropelado no momento em que o motorista realizava uma conversão à direita. Contudo, ninguém presenciou o fato.

Informações levantadas pelas autores do local apontam que as marcas presentes no asfalto são compatíveis com a hipótese, portanto, a equipe fez contato com um ponto de venda de gás, que afirmou ter recebido uma entrega do produto.

Além disso, o representante relatou que o motorista do caminhão informou que iria para Brasília (DF). Com esta informação, a equipe se deslocou pela GO-132, sentido Colinas do Sul, e encontraram o caminhão.

Ao realizar a abordagem, questionaram o motorista, de 33 anos, se tinha conhecimento do acidente. Ele, porém, afirmou não ter percebido o atropelamento.

Ao checarem o veículo, os policiais identificaram marcas de sangue nos pneus. Com isso, o condutor foi encaminhado para delegacia e o caso será investigado.