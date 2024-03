Identificado jovem que morreu após se afogar próximo a resort no Lago Corumbá

Bombeiros tiveram de ser acionados para localizar o corpo da vítima, que estava a nove metros de profundidade

Davi Galvão - 09 de março de 2024

Corpo de bombeiros foi acionado para localizar o corpo. (Foto: reprodução)

O corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste sábado (09), após Guilherme Washinton Gonçalves, de 27 anos, se afogar enquanto nadava em um lago localizado em um lago ao um resort, à beira do Corumbá III, próximo de Luziânia, e não ser encontrado pela família.

Ao chegarem ao local, os militares deram início às buscas e, após algumas horas, conseguiram encontrar o corpo da vítima, localizado a nove metros de profundidade e a 20 metros da margem do lago.

De acordo com testemunhas, o jovem estaria nadando no lago, tentando efetuar uma travessia, juntamente de um colega, mas, após mergulhar, o jovem não teve forças para voltar a superfície.

Guilherme estava acompanhado da esposa e do cunhado no momento do incidente.

A equipe dos bombeiros aguardou a chegada da Polícia Técnico Científica para lidarem com o corpo, que ficou sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).