Namorada contrata teste de fidelidade para descobrir verdade sobre o parceiro e tem revelação inacreditável

Profissional acionada provou que, além da falta de caráter, homem escondia segredo imperdoável

Gabriella Licia - 09 de março de 2024

Lídia Bertoncello trabalha com testes de fidelidade. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma digital influencer goiana conhecida por ter uma empresa virtual de testes de fidelidade viralizou com um novo conteúdo mostrando o caso de uma namorada, que contratou o serviço e descobriu a pior de todas as mentiras.

Lídia Luiza Bertoncello publicou o vídeo com os prints da conversa que teve com o homem. A jovem explicou que a namorada estaria a procurando, suspeitando que ele tivesse outra pessoa. Ela só não imaginava o que descobriria.

Nas cenas é possível ver a profissional iniciando o teste. A ‘atriz’ explica que era nova da cidade e que estaria atrás de um emprego na empresa do homem. Logo nas primeiras conversas, ele demonstra muito interesse na moça.

Com isso, fica claro todas as intenções do namorado da contratante do serviço. Mas Lídia continua com a conversa e o suspeito confessa que é casado há muitos anos, que a verdadeira parceira tem 40 anos e que ‘não seria um problema’ eles se encontrarem.

O homem reforça o interesse que sentiu pela profissional e a conversa foi finalizada. A digital influencer entregou todas as provas das infidelidades, além da notícia que a amante, na realidade, era a própria namorada.

Na legenda do vídeo, Lídia explicou que “após o teste ela foi procurar saber se confirmava a história e realmente ele é casado e a esposa também não sabia que ele tinha outra mulher”.

A contratante do teste terminou com o traidor e ele permanece casado com a esposa. Confira!