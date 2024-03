Adolescente de 14 anos furta ônibus e agride vigilante no Terminal de Anápolis

Testemunhas apontaram que menor parecia estar sob efeito de entorpecentes

Da Redação - 10 de março de 2024

Terminal Urbano de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de apenas 14 anos, foi pego no flagra tentando furtar dinheiro do caixa de um ônibus, no Terminal Urbano de Anápolis, na manhã deste domingo (10).

Ao ver o que estava acontecendo dentro do veículo, um vigilante imediatamente tentou deter o infrator, quando foi agredido pelo mesmo.

Ambos, então, entraram em luta corporal, até que o funcionário do terminal conseguiu conter o garoto e gritou para que alguém acionasse a Polícia Militar (PM).

Testemunhas ainda informaram às autoridades que o menor parecia estar sob efeito de entorpecentes no momento em que tudo ocorreu.

Diante dos fatos, o profissional e o infrator foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para que as devidas providências fossem tomadas.