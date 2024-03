Vídeo mostra momento em que bombeiro salva vida de bebê no interior de Goiás

Família estava completamente desesperada ao procurar a corporação

Isabella Valverde - 10 de março de 2024

Com manobra rápida de desengasgo, bombeiro conseguiu salvar bebê. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma família viveu momentos de completo desespero na tarde deste sábado (09), após o bebê se engasgar. Porém, em um ato heroico, a vida do pequeno foi salva ao ser levado às pressas para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em Jataí.

O incidente ocorreu por volta de 14h, quando, em pânico, os familiares correram para o quartel implorando por ajuda.

Chegando ao local, o bebê foi rapidamente entregue nas mãos do Cabo Vilela que, sem pensar duas vezes, correu para um lugar com sombra e, com precisão, realizou as manobras que salvaram a criança de uma possível asfixia fatal.

Câmeras de segurança captaram o momento em que tudo aconteceu, mostrando o desespero dos pais ao entregar o filho para o bombeiro.

Logo após os procedimentos de desengasgo, a família consegue enfim respirar aliviada e volta para casa tranquila, com o bebê são e salvo.

Diante da situação desesperadora, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância de estar preparado para situações de emergência como esta.

A corporação ainda destaca que ações rápidas e informadas podem salvar vidas.