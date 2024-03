Aparecida de Goiânia está com mais de 370 vagas abertas; saiba como se candidatar

Oportunidades são para os níveis administrativos e de produção

Maria Luiza Valeriano - 11 de março de 2024

Há vagas para diversas áreas (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está em busca de 371 profissionais para diversas áreas dentro da cidade.

As vagas estão disponíveis no Sistema Municipal de Emprego (SIME), em parceria com o setor de recursos humanos das instituições. Assim sendo, as oportunidades são para os níveis administrativo e de produção.

Entre as vagas, há 35 para motorista de caminhão, 20 para motorista de ônibus urbano, 16 para carreteiro e 16 para movimentador de mercadoria.

Há ainda oportunidades para jovem aprendiz, vendedor externo e interno, auxiliar de limpeza, cuidador de idosos, assistente financeiro, entre outras.

Interessados devem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). No Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial, o atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, e, no sábado, das 08h às 13h.

No Araguaia Shopping, o SAC funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Nestes locais, não é preciso agendamento.

Atendimentos também ocorrem nas unidades do Vapt-Vupt do Garavelo e Buriti Shopping, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados, das 08h às 13h. Neste caso, é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Para se candidatar, é preciso fornecer RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e um telefone de contato.

Caso uma empresa tenha interesse, o profissional receberá uma carta de encaminhamento para realizar uma entrevista. Mais informações estão disponíveis por meio do número de telefone (62) 99194-3491.