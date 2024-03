Após sequência de azar, homem ganha milhões na loteria e decide como vai terminar a vida

Depois de duas terríveis quase experiências de morte, ele vai poder relaxar e curtir a vida com mais tranquilidade e conforto

Magno Oliver - 11 de março de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O que era para ser um dia de alegria e grana no bolso, um homem teve que passar por situações terríveis até alcançar a glória de um prêmio.

Um motorista de táxi ganhou um prêmio de £ 1 milhão (aproximadamente mais de R$ 6.278.960,00 de reais) e não conseguiu acreditar no que estava acontecendo naquele instante.

Isso porque, em março de 2023, ele passou por um episódio onde alguns jovens destruíram seu veículo Caravan. Além disso, eles frustraram os planos do idoso de conseguir se aposentar nas Terras Altas da Escócia.

Tempos depois, Steve Glover, 73 anos, sofreu dois ataques cardíacos que o levaram ao colapso de seu negócio e à ruína do planejamento da aposentadoria.

Assim, foi quando sua vida mudou após conseguir acertar os cinco números da loteria nacional e a premiação bônus do concurso.

Após sequência de azar, homem ganha milhões na loteria e decide como vai terminar a vida

A dúvida da conquista do prêmio foi tanta que ele precisou ligar para a ex-esposa para que ela confirmasse que o ocorrido era uma realidade.

Em entrevista ao The Sun, ele conta que teve “muita sorte ao longo dos anos, com dois ataques cardíacos e uma lesão que me impediu de trabalhar. Isso levou ao fim do meu negócio.”

Agora que é um novo milionário, Steve tem pensado em gastar o dinheiro em um lindo motorhome, pegar a estrada e construir a vida na Escócia.

O homem sempre foi apaixonado por carros e decidiu adquirir uma frota de veículos de luxo.

“Eu estava pilotando para a equipe de corrida RAF Go-Kart durante meu tempo em Leuchars, pode-se dizer que a RAF me deu meus dois grandes amores na vida, a Escócia e um fascínio por praticamente qualquer coisa com motor.”, conta Steve.

Finalmente depois de duas terríveis quase experiências de morte, ele vai poder relaxar e curtir a vida com mais tranquilidade e conforto.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!