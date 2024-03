Brasileira que foi para Europa divide opiniões ao compartilhar por que não quer voltar mais

Com argumentos válidos, ela mostrou todos os pontos que a fez tomar a decisão radical

Gabriella Licia - 11 de março de 2024

Brasileira viralizou com reel publicado. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma brasileira viralizou com uma publicação contando quais as diferenças mais fortes entre morar em Portugal e no Brasil. O vídeo viralizou após ela reforçar a grande razão para não querer retornar para o país onde nasceu.

Thayná Penaforte se mudou para a Europa há alguns anos e, no reel no Instagram, ela mencionou as maiores vantagens da região onde vive.

“Ser assalariado em qualquer lugar do mundo, você vai passar dificuldades, mas qual a diferença entre ser pobre no Brasil e ser pobre em Portugal? A qualidade de vida! Isso a gente não pode negar!”, começou.

“Em Portugal, você pode comer o que você quiser sem gastar muito. Coisas que saíram do nosso dia a dia no Brasil, como camarão e picanha, em Portugal todos têm acesso. Você pode ir ao Shopping e comer no McDonald’s por menos de € 5”, destacou.

“As escolas são públicas e o ensino é igual para filho de pobre e filho de rico. Com 10% do seu salário você já pode conhecer um país vizinho. Você consegue financiar um carro bom e pagar em parcelas bem pequenas”, completou.

Ela ainda mencionou sobre a satisfação de trabalhar e sobrar dinheiro para comprar coisas pessoais, sem a sensação de que todo o dinheiro é só para ‘pagar contas’.

“Poder comer coisas boas, ter acesso a produtos bons, escolhas boas e ver seu dinheiro tendo poder de comprar coisas que sempre sonhou é muito satisfatório”, finalizou na legenda no post.

Os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns comentaram ser realmente uma realidade incrível, outros ponderaram os fatores negativos que ninguém fala.

“E a xenofobia e a frieza das pessoas?”, questionou um.

“Cuidado para não iludir as pessoas que podem se dar muito mal, o sonho pode se transformar num pesadelo”, pontuou outro usuário.

Assista!