Casal viraliza ao mostrar locais para ‘turistar’ em Goiânia

Vídeo registra pontos históricos importantes do município, além de mostrar beleza da arte urbana na cidade

Thiago Alonso - 11 de março de 2024

(Montagem: Reprodução/Instagram)

Um casal vem chamando atenção dos usuários no Instagram, ao apresentar lugares para se conhecer e ‘turistar’ em Goiânia.

A publicação do perfil “Vem Com a Gente” (@gentevemcomagente), comandado por Lucas Barradas e Kattiucy Watson, já acumula mais de 117 mil visualizações e 5 mil curtidas.

Para o vídeo, o casal escolheu três pontos tradicionais do município, onde é possível se aprofundar na história da capital de Goiás.

O primeiro lugar visitado foi a Praça Cívica, também conhecida como Praça Pedro Ludovico, um dos pontos obrigatórios de todo turista em Goiânia.

Considerado o marco inicial da construção da cidade, o local é descrito como uma boa paisagem para tirar fotos. Também foi mostrado o “Monumento às Três Raças”, que simboliza as etnias que deram origem ao povo goianiense.

Na sequência, a dupla visitou a antiga Estação Ferroviária, onde atualmente foi construída a Praça do Trabalhador, que conta com monumentos que retratam a evolução da capital.

Nas imagens, os influencers destacam que o ambiente preserva a arquitetura e elementos clássicos da época, permitindo expandir os conhecimentos sobre a história da cidade.

Por último, eles visitaram o Beco da Codorna, que fica no Setor Central. Lucas classificou o espaço como “um museu de arte-urbana a céu aberto, que oferece cenários prontos e acabados para belas fotos”, aproveitando para fazer vários registros com as pinturas feitas no local.