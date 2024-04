Devido ao risco, bombeiros encerram buscas subaquáticas para encontrar trabalhador em rio

Vítima realizava serviços no represado de uma usina no momento do acidente

Gabriella Pinheiro - 13 de abril de 2024

Bombeiros encerram busca para encontrar homem desaparecido no Rio Verdão, em Rio Verde. (Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros de Goiás encerrou, neste sábado (13), os trabalhos de buscas subaquáticas para encontrar o corpo de um homem que desapareceu enquanto realizava um serviço em uma barragem no Rio Verdão, em Rio Verde.

De acordo com a corporação, a paralisação ocorre em razão do alto risco da atividade subaquática no local, uma vez que a vítima está presa em uma região de grande profundidade e turbilhonamento constante de água – o que impede a aproximação segura dos mergulhadores.

O Corpo de Bombeiros salienta que uma equipe de busca e salvamento permanecerá no local nos próximos dias para monitorar a superfície do rio e áreas próximas da barragem, caso o corpo da vítima se solte.

Além disso, especialistas militares em mergulho, juntamente com o corpo técnico da empresa, têm buscado alternativas técnicas de engenharia para acessar e resgatar o trabalhador.

A vítima atuava como mergulhador civil e realizava serviços no represado de uma usina no momento do acidente, que aconteceu na última quinta-feira (11).

Após serem acionados, bombeiros se deslocaram até o local e solicitaram reforço dos mergulhadores da capital. Uma equipe de Goiânia foi até o município e deu início às buscas.