Conheça cidade goiana que possui o próprio Cristo Redentor e é repleta de belezas naturais

Paraíso escondido no Cerrado goiano fica a 155 km de Goiânia e é opção para quem quer descansar

Thiago Alonso - 11 de março de 2024

Morro da Igrejinha, que abriga a Capela de Nossa Senhora da Guia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Paraúna)

A 155 km de Goiânia se encontra uma cidade que é um verdadeiro achado em meio ao Cerrado goiano.

Trata-se de Paraúna, município ‘abençoado’ por um Cristo Redentor, que é repleto de belezas naturais e é uma opção ideal para quem quer descansar.

O monumento religioso, que se localiza no Morro da Igrejinha, fica ao lado da Capela Nossa Senhora da Guia e busca proteger quem passa pela região.

Paraúna se entrelaça com misticismo e fé, ao mesmo tempo em que é rica em história. Isso devido aos fósseis encontrados na região, além das grutas que constroem paisagens incríveis ou as composições rochosas que intrigam até os mais céticos.

Os fãs do ecoturismo também estão muito bem servidos. No município, as opções de trilhas e cachoeiras não faltam.

Reconhecida desde 1196 como Reserva Particular do Patrimônio Natural, o Sítio Arqueológico Serra das Galés não pode escapar da rota turística paraunense.

Ele abriga algumas das formações rochosas mais intrigantes do Cerrado goiano, com formatos que lembram animais, pessoas e objetos. Um verdadeiro exercício de criatividade a céu aberto.

Para os mais reservados, a Ponte de Pedra pode encantar facilmente. A formação, que fica na divisa da cidade com Rio Verde, esculpiu uma ponte natural, que, por cima, dá uma vista deslumbrante da corrente, enquanto uma gruta se formou na parte inferior.

A caverna, embaixo do rio, é cheia de cristas que podem interessar estudiosos e contempladores.