Trio é preso pela PRF tentando transportar quase 1 mil itens de “modinha” perigosa entre os jovens

Apreendidos no interior de Goiás, produtos tinham Brasília como destino, onde seriam repassados para lojistas

Samuel Leão - 11 de março de 2024

PRF apreende diversos produtos de contrabando em Morrinhos. (Foto: Divulgação/PRF)

Ao trafegar na BR-153, um Chevrolet Onix levantou a suspeita da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que decidiu abordar o veículo e acabou descobrindo centenas de produtos contrabandeados do Paraguai. O caso aconteceu na noite deste domingo (10).

Durante a abordagem, na região de Morrinhos – interior de Goiás – os agentes resolveram verificar o porta-malas e descobriram diversos produtos, como materiais de pesca, eletrônicos, vestuários e essências transportados sem a devida documentação.

Além disso tudo, ainda foram achados mais de 800 cigarros eletrônicos, uma grande “moda” entre os jovens atualmente.

A venda de tais aparelhos é proibida em todo o território nacional, com poucas exceções, e apresentam diversos riscos à saúde de quem os consome. Todos os produtos foram apreendidos ainda no local.

Ao ouvir os suspeitos, a polícia ainda descobriu que tais itens vinham diretamente de Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai, e tinham como destino Brasília, onde seriam repassados para lojistas.

Ainda foram encontrados outros produtos de contrabando sob o assoalho do carro e no banco traseiro. Ao verificar os dados dos ocupantes do veículo, um homem de 29 anos e duas mulheres, de 50 e 52 anos, os policiais descobriram que o grupo já tinha passagens por contrabando e descaminho, de modo que seriam recorrentes em tais práticas.

Eles relataram que seriam pagos pelos comerciantes da capital federal para transportar tudo aquilo. Diante do flagrante, foram presos e conduzidos até a delegacia da Polícia Federal (PF), em Goiânia.