Motociclista morre e garupa fica gravemente ferida após colisão com caminhão na GO-241

Segundo o motorista do veículo de grande porte, ele fazia uma curva quando a moto invadiu a pista subitamente

Samuel Leão - 12 de março de 2024

Caminhão e moto se envolvem em acidente, em Minaçu. (Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu e uma passageira ficou gravemente ferida, na GO-241, após se chocarem com um caminhão que trafegava pela rodovia. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (11).

Por volta das 23h, a Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar o acidente, na altura do km 270, região de Minaçu. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com o veículo de grande porte, da Mercedes Benz, que havia sido atingido por uma Honda CG.

Os militares constataram que o condutor da moto, de 58 anos, havia falecido ainda no local, e que a mulher que o acompanhava teve ferimentos graves. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Minaçu, onde recebeu cuidados especializados.

Segundo o motorista do caminhão, ele fazia uma curva quando a moto invadiu a pista subitamente, de modo que não foi possível desviar. Após o choque, ele permaneceu no local até a chegada do socorro.

A Polícia Científica compareceu e realizou a perícia do local, também efetuando o teste do bafômetro no condutor. O resultado foi negativo, apontando que ele não consumiu nenhum tipo de bebida alcoólica antes do ocorrido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e procedeu com o recolhimento do corpo. Ambos os veículos foram liberados, porém, o veículo de grande porte teve que comparecer à Delegacia de Polícia de Minaçu, para que fosse realizada a oitiva do envolvido.