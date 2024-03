Parque maior que o Vaca Brava promete ser novo cartão postal da Grande Goiânia

Grande estrutura está prevista para ser concluída apenas no final do próximo ano

Isabella Valverde - 12 de março de 2024

Visão aérea do Parque do Lago, que ainda está em fase de construção. (Foto: Divulgação)

Considerados de suma importância para a comunidade, os parques verdes atuam como uma espécie de “pulmão” e são vitais para o bom funcionamento dos grandes centros urbanos. Por isso, um espaço maior que o Vaca Brava promete ser o novo cartão postal da Grande Goiânia e ainda ajudar na saúde dos goianos, garantindo um ar melhor qualidade de vida.

Batizada como Parque do Lago, a mais nova área de lazer urbanizada de Abadia de Goiás está sendo projetada para compor o cenário do bairro planejado Reserva do Bosque.

Implantado em um ponto vazio da cidade, o espaço possui cerca de 88 mil metros quadrados, contando com um charmoso lago e mata preservada. A expectativa é de que ainda tenha pista de caminhada e cooper, ciclovias, academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva e um local destinado especificamente para os pets.

Para se ter uma ideia do tamanho, o Parque do Lago disputará com a capital goiana, sendo maior que o Parque Vaca Brava, tido como um dos cartões postais de Goiânia.

Por mais que ainda esteja nas fases iniciais de construção, o local já vem atraindo a população, que mesmo com as obras incompletas, já se encontra usufruindo da área.

Acredita-se que para além da população de Abadia de Goiás, o parque também possa atender moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que estão em busca de momentos de lazer

A grande estrutura está prevista para ser concluída apenas no final do próximo ano.