A frequência com que a calça jeans deve ser lavada (poucos sabiam)

Vestidos regularmente no trabalho e até eventos casuais, pouco se fala sobre a lavagem dos itens

Ruan Monyel - 13 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Fabiana Vilhega)

A frequência correta com que devemos higienizar a calça jeans é um assunto que muitos de nós, provavelmente, nunca paramos para considerar.

Mesmo que para a maioria das pessoas peças jeans sejam itens básicos do guarda-roupa, vestidos regularmente no trabalho e até eventos casuais, pouco se fala sobre a lavagem dos itens.

Embora pareça banal, a frequência certa de lavagem aumenta a vida útil das calças e mantém o aspecto de nova. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

A frequência com que a calça jeans deve ser lavada (poucos sabiam)

Uma peça indispensável no guarda-roupa, e a calça jeans, além de jaquetas, saias, macacões e camisetas feitas com o mesmo tecido.

Mesmo sendo muito popular, poucas pessoas sabem que existem maneiras certas de higienizar as peças, além de uma frequência correta.

E, embora pareça bobagem, essas dicas aumentam a vida útil do tecido e prolongam o aspecto de novo nas peças.

Alguns tecidos precisam ser lavados quase diariamente, mas o jeans não pode passar por esse processo de limpeza sempre.

Seja na máquina de lavar ou na mão, higienizar a calça jeans constantemente pode quebrar as fibras do tecido, fazendo com que ele desbote e rasgue mais facilmente.

O ideal é lavar as calças a cada nove ou dez usos, a menos que estejam muito sujas, assim evitando a perda precoce da roupa.

Outras dicas que evitam esse desgaste, são no momento da lavagem, coloque para bater do avesso e evite usar alvejante.

Busque utilizar água fria e evite colocar a calça jeans na secadora, deixe ela secar em temperatura ambiente, longe dos raios de sol.

Praticando essas simples dicas, suas peças jeans vão durar muito mais tempo e seu bolso vai agradecer.

Gostou desse conteúdo? Então você também vai curtir esse aqui:

– Esta é a melhor maneira de guardar a calça jeans no cabide e só alguns sabem

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!