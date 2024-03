Ciclista morre atropelado na BR-153 ao pedalar em faixa de rolamento

Impacto foi tamanho que o carro ficou com o parabrisa estilhaçado e toda a região do farol dianteiro quebrada

Maria Luiza Valeriano - 13 de março de 2024

Motorista não apresentou álcool no organismo (Foto: Reprodução)

Um ciclista idoso foi vítima de um acidente fatal ao trafegar na rodovia BR-153, em Morrinhos, na noite desta terça-feira (12).

Na ocasião, a vítima, de 70 anos, colidiu de frente com um Fiat Uno. Segundo informações preliminares levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso estava na faixa de rolamento da contramão.

O impacto foi tamanho que o carro ficou com o parabrisa estilhaçado e toda a região do farol dianteiro quebrada.

Além dos danos no local onde o ciclista foi atingido, o carro ainda teve as rodas furadas.

O motorista do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro, sendo que foi constatado a ausência de álcool no organismo do homem.