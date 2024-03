Produtora busca bailarinos para integrar elenco de grande espetáculo de dança em Anápolis

Encaixes procura um elenco que represente a diversidade de corpos e linguagens em dança da cidade

Gabriella Licia - 13 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Até o dia 18 de março, a Plié Produções está com edital aberto para bailarinos e bailarinas que desejam participar do espetáculo Encaixes, dirigido pela coreógrafa Ludmilla Lima e que conta também com coreografias de Danielle Abrão e Wallisten Almeida. O público alvo do edital de chamamento são bailarinas e bailarinos com idade superior a 15 anos e experiência mínima em dança de 3 anos.

Encaixes procura um elenco que represente a diversidade de corpos e linguagens em dança da cidade. De acordo com Ludmila Lima, “isso inclui também corpos que possuem experiências, vivências e memórias distintas. Eu acredito que cada ser humano tem sua potência, sua individualidade e isso alimenta o projeto Encaixes”, destacou.

Ao todo são 10 vagas e os bailarinos selecionados serão remunerados por apresentação, além de receber formações específicas para a montagem da obra. A montagem será de abril a julho, com ensaios às terças e quintas pela noite e aos sábados e domingos em horários agendados. A estreia será em agosto.

O espetáculo Encaixes é possível graças à Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Integração. Para se inscrever, acesse o edital no instagram.com/producoesplie e apresente sua candidatura via formulário descrito no edital

Cronograma

07/03 a 18/03 – Inscrições via formulário e carta de intenção (classificatório) através do link https://forms.gle/C24scTLV11u6BDmh9

20/03 – Resultado dos selecionados

21/03 a 28/03 – Entrevistas com selecionados (classificatório)

31/03 – Resultado do elenco

01/04 – 30/06 – Criação/Ensaios

01/07 a 31/07 – Culminâncias