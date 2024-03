Final de semana em Goiás será com Zé Felipe, Virgínia Fonseca, Isadora Pompeo e muito mais

Não faltam opções para os goianos que desejam curtir da melhor forma os momentos de descanso

Isabella Valverde - 14 de março de 2024

Isadora Pompeo, Zé Felipe e Virgínia vão agitar o final de semana em Goiás. (Foto: Reprodução/Instagram)

Viagem no tempo, muita música e fé. Assim será o final de semana em Goiás, para aqueles que buscam pelas melhores atrações para se distrair nos momentos de descanso.

Diante de tantas opções, o Agenda Portal 6 decidiu escolher algumas de destaque para aproveitar o melhor que o estado tem a oferecer. Afinal, não é preciso buscar outro destino para encontrar uma boa programação para aproveitar.

Inaugurando com chave de ouro as festenças do final de semana, a mansão mais famosa de Anápolis vai oferecer aos clientes uma verdadeira viagem ao passado, com o Bailinho da Mansão.

O evento acontecerá já nesta sexta-feira (15), na Mansão Mezanino, e o melhor, será open food para a mesa de frios. Transportando a galera para os anos 80, 90 e 2000, o agito ficará por conta dos DJ’s Klauss Mayer, Klaud, Renato Jayme e Weber.

Reunindo diferentes vertentes da fé, o Louva Piri, que será realizado em Pirenópolis, é mais uma grande atração para este final de semana.

Na sexta, a noite será reservada para culto com os pastores da cidade e Ministérios de música. O sábado (16) vai ser especialmente voltado para os católicos, contando com apresentação da cantora Eliana Ribeiro. Por outro lado, o domingo (17) vai embalar o público evangélico, com Isadora Pompeo.

Vale ressaltar que o evento é gratuito e aberto ao público em geral, com as programações previstas para começar a partir das 18h30. O culto e os shows estão marcados para acontecer na Rua São Paulo, ao lado do cemitério da cidade.

A festa não para por aí. Zé Felipe, Virgínia Fonseca, Luan Pereira e Jiraya Uai são destaques para o final de semana em Goiânia, com o Malvada Sunset.

Bastante aguardado pelo público, o evento acontecerá neste sábado (16), na Arena Multiplace. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Brasil Ticket.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: