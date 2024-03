“Mentiroso, ladrão, esses crentes têm que morrer e ir para o inferno”: pastor relata dias de terror causados por locador

Homem teve água e energia cortadas, sendo que mora com pai idoso e diabético

Maria Luiza Valeriano - 14 de março de 2024

Homem ainda passou tranca para impossibilitar acesso às utilidades (Foto: Reprodução)

Um pastor, de 29 anos, relatou ter sofrido ameaças, agressões verbais, injúria racial e ainda intolerância religiosa por parte do dono do imóvel que aluga, em Goiânia. “Raça igual a sua tem que morrer”, foi apenas uma das diversas ofensas proferidas antes de ter a água e energia cortadas.

Locatário de um imóvel localizado na Vila Jardim Pompeia há aproximadamente um mês, o pastor teria quebrado o contrato a pedido do locador, de 59 anos, que solicitou que colocasse no nome do pai da vítima, o responsável por pagar o alguel.

Com a decisão de se retirar, a vítima teria até o dia 25 de março para realizar a mudança. No entanto, antes mesmo do prazo, nesta quarta-feira (13) o suspeito teria ligado e proferido diversos xingamentos e ameaças. “Raça igual a sua tem que morrer”, “Vou te atropelar”, “Raça igual essa tem que passar por cima, ladrão” e “Vagabundo, falso crente, ladrão, mentiroso, esses crentes têm que morrer e ir para o inferno”, foram algumas agressões relatadas.

Além disso, o suspeito foi até o local e, por conta própria, interrompeu o fornecimento de água e energia, o que impactou a família fortemente visto que o pai, de 61 anos, é diabético, faz uso de medicamento controlado e necessita de acesso às utilidades.

Ao interromper os serviços, o locador ainda passou uma tranca para que fosse impossível religar.

De acordo com a vítima, não se trata da primeira vez que o suspeito demonstra agressividade contra ele. Em 21 de fevereiro, o locador teria ido até a casa em busca do locatário e questionou o pai dele onde estaria. Ao ser informado que o homem estava na igreja, ele respondeu: “eu odeio esse tal de crente”.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso.