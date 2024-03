Meteorologia emite alerta para temperaturas acima da média em Goiás nesta sexta-feira (15); veja cidades afetadas

Apesar de onda de calor, estado deve encarar fortes chuvas e rajadas de vento de até 60 km/h

Thiago Alonso - 14 de março de 2024

Temperaturas devem subir em Goiás nesta sexta-feira (15). (Foto: Reprodução)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para todo o estado, prevendo uma alta nas temperaturas para esta sexta-feira (15).

Conforme o último boletim publicado pelo órgão, a região deve encarar uma onda de calor, que será acompanhada por tempestades intensas e rajadas de vento de até 60 km/h.

Dessa forma, a Região Norte pode ser a mais afetada, com termômetros chegando a 36 °C em meio a temporais de 25 mm.

Porangatu, Arauanã e Araguapaz foram os municípios destacados no informe que apresentaram as maiores temperaturas do estado, atingindo 35 °C.

Em Goiânia e Anápolis, contudo, os registros devem ser menos intensos, com máximas de 32 °C e 29 °C, respectivamente. Já a chuva não deve ultrapassar os 5 mm nas cidades.

Por fim, no município de Davinópolis, na região Sul de Goiás, foram indicados os menores índices de chuva, com apenas 02 mm.