Motorista de aplicativo mostra como conseguiu ganhar mais de R$ 1 mil em um só dia

Ideia brilhante foi capaz de aumentar o salário do profissional de forma inacreditável

Gabriella Licia - 14 de março de 2024

Wesley Milhomens tem faturado quase o triplo após implantar ideia. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um vídeo tem dado o que falar nas redes sociais após um motorista de aplicativo explicar como conseguiu faturar mais de R$ 1 mil em um único dia neste mês de março. Os internautas ficaram divididos.

Wesley Milhomens trabalha com as plataformas de corridas há algum tempo e revelou no Instagram que implantou, há três meses, a loja interna no veículo, contendo maquiagens e perfumes. Assim, todos os passageiros podem fazer compras durante as viagens.

De acordo com o profissional, as saídas de produtos são boas. No entanto, no Dia das Mulheres (08 de março), ele se surpreendeu com a quantidade de vendas.

“No Dia das Mulheres foram R$ 674 compravados”, disse, mostrando o caderno de anotações. “Na Uber foram R$ 345, na 99Pop foram R$ 60,69 e totalizando tudo deu R$ 1.085, uma coisa assim”, revelou.

O valor impressionante deixou os internautas chocados. Enquanto alguns aplaudiram a iniciativa inteligente, outros comentaram que isso pode acabar em breve, já que as pessoas podem furtar facilmente alguns itens.

Assista!