Família encontra bebê morto dentro de fossa após jovem dar entrada desorientada em hospital

Médicos constataram que ela havia passado por um parto, mas ela alegou não se lembrar

Thiago Alonso - 15 de março de 2024

Irmão da jovem encontrou o corpo. (Foto: Reprodução)

Um bebê recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma fossa, na tarde desta quinta-feira (14), em Brazabrantes, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

A mãe da criança, de 25 anos, teria passado mal durante a madrugada de terça-feira (12), chegando até mesmo a ter uma hemorragia.

No entanto, ela disse não lembrar de nada, apenas de ter expelido uma “bola de sangue”, que não passou pelo vaso e decidiu enrolar em uma toalha, jogando ela pela fossa.

Ela então teria dado entrada no Hospital Estadual da Mulher (HEMU), em Goiânia, onde os médicos relataram que ela tinha acabado de passar por um parto.

Com isso, o irmão da jovem, de 22 anos, teria retornado até a residência, que fica na zona rural do município, começando a tirar água da cisterna com um balde, até que em certo momento encontrou algo pesado.

Assim que fez a remoção, percebeu que se tratava de um feto masculino, com o corpo perfeitamente formado.

Ele então teria acionado a Polícia Civil (PC), que solicitou auxílio da Polícia Cientifica para realizar os exames periciais.

As autoridades locais ficarão responsáveis pelas devidas investigações sobre o caso.