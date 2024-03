Governo Federal estuda continuidade da Triunfo Concebra nas BRs-153 e 060 em Goiás

Ao Portal 6, pasta afirmou que "analisa a proposta de otimização contratual apresentada pela concessionária"

Maria Luiza Valeriano - 15 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Quase quatro meses após encerrar o contrato de concessão e ter o serviço prorrogado até uma nova licitação, a atuação da Triunfo Concebra nas BRs-153 e 060 volta a ser analisada pelo Ministério do Transporte.

Ao Portal 6, a pasta confirmou que “analisa a proposta de otimização contratual apresentada pela concessionária”. Conforme noticiado pelo O Globo, o ministrio Renan Filho pretende estender o contrato por 15 anos com o intuito de agilizar os investimentos nas rodovias.

Isso porque, caso fosse necessário uma nova licitação, o processo para a retomada de obras levaria aproximadamente dois a três anos. Já, como atual concessionária, a Triunfo poderia continuar o trabalho já realizado.

O acordo seria destinado ao contrato da Triunfo Concebra, além de outros 13 concessões nacionais. Porém, o ministro apontou que será preciso avaliar se há vantagem para o usuário e interesse da concessionária. Ao final, é possível que alguns trechos não sejam renegociados.

Questionada pela reportagem se há interesse em continuar na administração das BRs, conforme destacado pelo Ministério, a concessionária reafirmou o “compromisso com a continuidade da prestação de serviços de manutenção, conservação, operação e monitoramento do trecho de concessão administrado”.

Ainda de acordo com O Globo, haverá uma consulta ao mercado para dar oportunidade a um outro possível interessado, afastando potencial disputa jurídica.

Em tempo

Em 21 de novembro de 2023, a Triunfo teria o último dia de atuação nas BRs-153 e 060, além da BR-262.

Porém, diante da decisão da 4ª Vara Federal do Juízo de Uberaba (MG), onde a BR-262 passa, com extensão para os domínios dos demais trechos, o contrato foi estendido até a chegada de uma nova administradora. Desde então, não foi iniciado um novo processo licitatório.

Vale ressaltar que já foram feitas diversas reclamações acerca do serviço oferecido pela concessionária, principalmente em relação à falta de obras estruturantes.

Confira a nota do Ministério do Transporte na íntegra

No momento, o Ministério dos Transportes analisa a proposta de otimização contratual apresentada pela concessionária. Os estudos continuam em desenvolvimento, com ajustes de acordo com a necessidade técnica para sua viabilização e com as diretrizes da nova política de outorgas do ministério. Novidades sobre o processo serão divulgadas oportunamente, como de praxe.