Urban não pagará imposto e tarifa social de Roberto não é definitiva

Durante discussão na Câmara, Jakson Charles reconheceu que a solução é apenas paliativa

Pedro Hara - 15 de março de 2024

Prefeito Roberto Naves durante reunião que apresentou o projeto do Vale-Transporte Social. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Câmara de Anápolis votou e aprovou, nesta sexta-feira (15), os três projetos enviados pelo Executivo à Casa para reduzir impostos à Urban e fazer repasse de tarifa social à população de baixa renda.

Durante a discussão da matéria que isenta a concessionária de pagar o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), o vice-presidente e líder do Executivo, Jakson Charles (PSB), ao responder questionamento do vereador José Fernandes (MDB), reconheceu que a medida é apenas paliativa.

Segundo Jakson, caberá aos próximos prefeitos buscarem saídas para a sustentabilidade da operação do transporte coletivo em Anápolis.

“Ela [a isenção] é paliativa mesmo. Nós estamos no final de um mandato e o prefeito Roberto Naves, inclusive sabendo que ele não disputará as eleições, tem que respeitar a decisão dos próximos gestores. Caberá aos próximos gestores resolver o problema de modo a alcançar um tempo maior ou até o final do contrato, como foi mencionado pelo vereador [José Fernandes].

Agora por uma questão ética e até de situação financeira do município, nós temos que agir de imediato mesmo, resolver o problema agora. O problema existe agora, a solução imediata agora é esta e quem ganha com isso? Ganha a população”, complementou.