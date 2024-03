Conheça cidades em Goiás para fazer mochilão melhor que muitos destinos internacionais

Cerrado Goiano pode surpreender até mesmo quem está acostumado com viagens no exterior

Thiago Alonso - 16 de março de 2024

Poço azul é um dos mais belos locais de Mambaí. (Foto: Site Mala de Aventuras)

Goiás é um dos estados mais ricos em ecoturismo de todo o Brasil, e pode oferecer verdadeiras experiências para os viajantes, especialmente aqueles que gostam de colocar o pé na estrada e fazer um mochilão.

São diversas opções de cachoeiras, trilhas, grutas e cavernas, que exploram o que há de melhor no Cerrado e que, muitas vezes, podem ser até mais surpreendentes que destinos internacionais.

Para quem quer viver esta aventura sem sair de Goiás, a menos de 155 km de Goiânia se encontra Paraúna, um dos municípios mais encantadores do estado.

A cidade, que entrelaça misticismo com fé, é um prato cheio para os entusiastas da natureza. São grutas e formações rochosas impressionantes, que ativam o lado criativo até dos mais céticos.

Já para os amantes dos esportes radicais, na região Noroeste do estado está Mambaí, um prato cheio para sentir o coração bater mais forte e aquele ‘friozinho’ na barriga.

Não faltam possibilidades: pêndulos nas cachoeiras, tirolesas e até mesmo rapel dentro de cavernas.

Por fim, no município de São Domingos, que faz divisa com Minas Gerais (MG), se encontra o maior complexo de cavernas da América do Sul e é uma opção excelente para os amantes destes paraísos subterrâneos.

No total, são aproximadamente 60 km de exploração turística com belezas naturais. Águas cristalinas e cristas também embelezam as grutas, descobertas na década de 1950.