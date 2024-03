Variação de etanol e gasolina chega na casa dos R$ 0,90 em Anápolis; veja postos mais baratos

Levantamento do Portal 6 mostra onde o litro dos combustíveis pode ser comprado sem pesar tanto no bolso

Davi Galvão - 17 de março de 2024

Preços variam bastante entre os postos(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil).

Na hora de abastecer, é sempre importante pesquisar nos postos da cidade onde o litro dos combustíveis encontra-se com o menor valor, o que pode ajudar bastante, especialmente na hora de encher o tanque.

Em Anápolis, não é diferente, com a variação da gasolina e do etanol chegando na casa dos R$ 0,90.

O Portal 6 realizou um levantamento entre os postos de combustíveis do município, para ajudar os motoristas na hora de abastecer.

Os preços foram consultados na noite deste domingo (17), por meio do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia de Goiás.

Em relação à gasolina, os valores mais baratos foram encontrados no posto Brasil Sul, localizado no Parque São João e no Posto Marinheiro V, que fica na Vila Industrial, sendo o combustível comercializado a R$ 5,09 e R$ 5,10, respectivamente, para pagamento em dinheiro.

Porém, em grande parte dos postos da cidade, o produto está sendo vendido a R$5,99, o que representa uma diferença de, aproximadamente, 17%.

Agora, em relação ao etanol, os valores mais em conta no município foram registrados no Posto Marinheiro V, localizado na Vila Industrial e no Classe A, situada Vila Nossa Senhora D’Abadia, onde o produto encontra-se a R$ 2,97 e R$ 2,98, respectivamente.

Na grande maioria dos postos da cidade, o álcool está sendo comercializado a R$3,89, uma diferença de, aproximadamente, 30%.