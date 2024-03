Caiado se reúne com Netanyahu e classifica fala de Lula como “infeliz”

Governador afirmou que a opinião não representa o pensamento dos brasileiros

Pedro Hara - 19 de março de 2024

Caiado com Benjamin Netanyahu. (Foto: Hegon Corrêa)

Durante reunião com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, nesta terça-feira (19), Ronaldo Caiado (UB) classificou a fala do presidente Lula (PT), comparando a guerra em Gaza com o Holocausto, como “infeliz”.

Caiado afirmou que a opinião não representa o pensamento dos brasileiros. Em resposta, Netanyahu disse os governadores de Goiás e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “são bons amigos de Israel”.

O encontro, que durou cerca de uma hora, foi realizado a portas fechadas na sede oficial do governo israelense, em Jerusalém.

A comitiva segue em Israel até a próxima sexta-feira (22). Além de Caiado e Tarcísio de Freitas, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MBD), integra a comitiva brasileira.