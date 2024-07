MPGO arquiva denúncia contra Márcio Corrêa por propaganda eleitoral antecipada

Lançamento da pré-candidatura com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro foi questionada na Justiça

Pedro Hara - 24 de julho de 2024

Márcio Corrêa e Bolsonaro. (Foto: Samih Zakzak/Rádio 105.7 FM)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou denúncia anônima feita contra o pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), por propaganda eleitoral antecipada.

A queixa foi protocolada no órgão após o lançamento da pré-candidatura de Márcio, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O órgão entendeu que não houve pedido de votos explícitos ou implícitos durante o evento ou nas redes sociais e que o evento foi comunicado às autoridades eleitorais.

A presença de Bolsonaro também não foi caracterizada como propaganda eleitoral antecipada, pois ele é o presidente de honra do PL.