‘Ser oposição fez meus projetos da causa animal serem vetados pelo prefeito, mas estou em paz por não ter votado contra população’, diz vereadora Seliane da SOS

Parlamentar do MDB também fala sobre a importância da construção de um abrigo público para animais e destaca que a próxima gestão precisa reorganizar a rede municipal de saúde

Pedro Hara - 21 de julho de 2024

Líder da bancada do MDB na Câmara de Anápolis, Seliane da SOS diz nunca ter feito “oposição por oposição”. No entanto, a vereadora tem consciência de que contrariar o prefeito Roberto Naves (Republicanos) fez com que sua atuação fosse limitada no Legislativo.

“O preço de oposição é não conseguir emplacar projetos, não ter apoio do prefeito para a causa animal”, reconhece.

Defensora da causa animal, Seliane diz que a construção de um abrigo público é a única solução para o problema e que o Executivo “fecha os olhos” para essa realidade.

Ela também acredita que o próximo prefeito tem um desafio urgente que é ajeitar o caos da saúde pública de Anápolis, inclusive com medidas que podem ser adotadas a curto, médio e longo prazo.

6 perguntas para Seliane da SOS

1 – Você é oposição ao prefeito Roberto Naves. Quais custos isso trouxe ao seu mandato?

Seliane da SOS: Na verdade, nunca fiz oposição por oposição, meu posicionamento sempre foi a favor da população anapolina. Não tive negociata com o prefeito e nunca votei por interesse e benefício próprio.

Então, todas as vezes que precisei me posicionar, no sentido de votações que contrariaram o chefe do Executivo, fiz isso com coragem e com liberdade.

E, claro, que isso me tornou uma desafeta do prefeito de Anápolis. Mas não me arrependo!

Durante os meus três anos e meio de mandato, apresentei diversas soluções que impactariam diretamente na qualidade de vida dos animais da nossa cidade. No Total, já são 08 vetos do prefeito em projetos de lei de minha autoria a favor da causa animal, em Anápolis.

O preço de oposição é não conseguir emplacar projetos, não ter apoio do prefeito para a causa animal. Mas essa oposição também me trouxe a paz de sempre votar a favor da população anapolina.

2 – Por que o abrigo púbico para animais em Anápolis é importante?

Seliane: Muito antes de ser vereadora, sou uma protetora dos animais e me sinto muito triste por toda essa situação. Só quem tem amor por eles, sabe!

Para contermos os números exorbitantes de animais abandonados é preciso tira-los da rua. Sei que não conseguiremos salvar todos, mas precisamos focar na fonte do problema que é o abandono.

Nós resgatamos, vacinamos, castramos e os colocamos para adoção, mas alguns animais acabam voltando e sofrendo com todos os perigos envolvidos.

A única solução que nós temos para a causa animal é o abrigo público!

Pois, só assim esses animais terão a oportunidade de serem retirados das ruas, castrados, microchipados, e colocados à disposição para adoção e uma nova família.

Até quando o executivo de Anápolis fechará os olhos para essa realidade?

Sigo firme e forte lutando para que esse sonho aconteça em Anápolis!

3 – O seu trabalho ganhou que dimensão após ter se tornado vereadora?

Seliane: Ganhou escala e mais compreensão ainda da minha luta pela causa animal. Um mandato te dá a legibilidade de propor leis, buscar recursos e cobrar a prestação de serviço e desenvolvimento de políticas públicas.

4 – O que diz para os que pensam que a defesa da causa animal exclui a defesa do ser humano?

Seliane: Eu acredito que ambas estão interligadas e nenhuma exclui a outra, pelo o contrário ao demonstrar compaixão aos animais estamos praticando empatia e compaixão que devem ser aplicada na sociedade como um todo. Eu, como protetora e vereadora vejo o tanto que a a causa animal e as demandam sociais se relacionam e como é possível lutar por ambas. Vejo que muitos resgates me levaram em contato com pessoas que também precisavam de ajuda e vice versa. A causa animal também é questão de saúde pública tendo em vista a transmissão de doenças e até mesmo acidentes de trânsito. A causa animal e a defesa do ser humano se complementam. Cachorros, gatos, cavalos e todos os animais fazem parte da vida humana.

5 – Colegas seus na Câmara de Anápolis tem usado muito diárias para viagens e isso tem gerado críticas junto à população. Você nunca usou?

Seliane: Além de nunca ter usado nenhuma diária de viagem, também nunca usei os carros da câmara. Inclusive, todo meu trabalho enquanto vereadora da causa animal, é feito com o meu carro.

Eu ando por todos os cantos de Anápolis, incluindo a zona rural, fazendo resgates, levando animais para as clínicas, carregando ração no porta mala, tudo isso com recursos próprios.

Sempre respeitei e economizei o dinheiro público, pensando no bem da população.

6 – O que o próximo prefeito de Anápolis não deve deixar de fazer na área da saúde?

Seliane: Com certeza, o próximo prefeito tem um grande desafio: Primeiro precisa adotar medidas urgentes para apagar o incêndio e o caos que Anápolis vive na saúde atualmente. Depois é começar a pensar a gestão do município para trazer dignidade e, principalmente, efetividade ao atendimento para a população.

É vergonhoso Anápolis precisar regular paciente para outras cidades – grande parte municípios menores – para realizar procedimentos básicos. Não ter atendimento ortopédico, o pronto socorro atualmente nao consegue solucionar demandas simples.

Acredito que o próximo prefeito precisa trazer dignidade para o atendimento da população.

De forma imediata precisamos:

– ampliar a rede de profissionais especializados para atender a grande quantidade de pessoas aguardando consultas com especialistas;

– Realizar corujões para zerar a fila de exames represados;

– Criar mutirões para atender pacientes que aguardam cirurgias eletivas no município;

– Ampliar toda a rede urgência e emergência do município para o cidadão conseguir um atendimento adequado no momento que mais precisa,

No médio e longo prazo:

– Abrir novas unidades básicas de saúde, ampliar de verdade o horário de atendimento da população para que aquele cidadão que trabalha até mais tarde tenha possibilidade de realizar sua consulta;

– Estabelecer linhas de cuidados para fazer trazer efetividade no tratamento e seguimento dos pacientes. Isso traz continuidade e diminui a espera dos pacientes para realizar consultas com especialistas, cirurgias eletivas e até mesmo dispensa de medicamentos.

Para finalizar, é de suma importância que além de tudo isso que citei, a saúde tenha como sistemática uma prestação humana ao paciente e também a implementação de uma cultura de respeito, condições adequadas de trabalho? diálogo e valorização do servidor público. Sem os nossos profissionais, a saúde não existe.