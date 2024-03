Erosão em avenida às margens da BR-060 preocupa comerciantes: “situação terrível”

Situação, inclusive, já teria sido relatada aos órgãos competentes, mas nada foi feito

Samuel Leão - 19 de março de 2024

Rua sem asfalto e com erosão prejudica comerciantes em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Às margens da BR-060, logo na região do viaduto Ayrton Senna, diversos comerciantes têm se demonstrado preocupados com uma erosão que cresce livremente. A situação acontece na Avenida Brasília, onde, conforme empreendedores locais, o asfalto é improvisado e custeado por eles mesmos.

Ao Portal 6 eles apontaram dificuldades da chegada de clientes à região, além da entrada de produtos e fornecedores.

“O acesso dos clientes aqui está difícil, ainda mais na época das chuvas. Além da estrada esburacada, na terra, ainda tem essa erosão crescendo cada vez mais e ameaçando tomar a pista”, comentou Uelderson, proprietário da Incometal, uma das empresas da região.

A situação, inclusive, já teria sido relatada aos órgãos competentes, em tentativas da população de resolver o transtorno e garantir o trânsito seguro pela região. No entanto, nada foi feito.

“Jogam para a Prefeitura, que tem que asfaltar, que joga para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). No fim das contas, ninguém resolve. Aqui temos só a massa asfáltica, que os próprios comerciantes colocaram, mas com a chuva, a situação fica terrível”, apontou Adriana Faria, proprietária da empresa Mola Canaã.

Com buracos formam rachaduras profundas na pista, ocasionados pelo fluxo da água das chuvas, deteriorando cada vez mais o fluxo de trânsito. Em consequência, moradores e comerciantes também temem por acidentes.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, para explicar as razões de tal via não possuir pavimentação e sequer cuidados paliativos para evitar o crescimento da falha. No entanto, não houve retorno por parte da administração pública.