Jorge Caiado é denunciado pelo MPGO por envolvimento na morte de Fábio Escobar

Segundo a denúncia, ele teria usado o prestígio na Secretaria de Segurança Pública para ajudar Cacai Toledo a planejar a morte

Pedro Hara - 19 de março de 2024

Jorge Caiado, denunciado pelo MPGO pela morte de Fábio Escobar. (Foto: Reprodução)

Jorge Caiado foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) pelo envolvimento na morte do empresário Fábio Escobar, em junho de 2021. A informação foi divulgada primeiramente pela jornalista Fabiana Pulcineli, do O Popular.

Segundo a denúncia, Jorge teria utilizado o “prestígio na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e a proximidade com policiais militares”, para ajudar Cacai Toledo a planejar a morte.

No documento, é apontado que os policiais que participaram do crime receberam promessas, além de terem sido contemplados com a ascensão dentro da corporação.

Em 16 de novembro, Cacai Toledo foi alvo de mandado de prisão, estando foragido desde então. No dia 1º de dezembro foi expedido contra ele um mandado de prisão, que ainda não foi cumprido.