Bolsonarismo em Anápolis racha com major Vitor Hugo dando apoio irredutível a Márcio Corrêa

Emedebista caminha para se tornar o principal adversário de Gomide, líder nas pesquisas

Pedro Hara - 20 de março de 2024

Márcio Corrêa, Bolsonaro e Vitor Hugo. (Foto: Reprodução/Instagram Major Vitor Hugo)

A foto compartilhada nesta terça-feira (19), por major Vitor Hugo (PL), onde posa ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Márcio Corrêa (MDB), pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, mostrou novamente o apoio irredutível do ex-deputado federal ao emedebista, cuja primeira manifestação pública ocorreu em 25 de fevereiro, durante ato na Avenida Paulista.

No entanto, o registro também serviu para expor o racha do bolsonarismo em Anápolis. Rápidas teve acesso a uma troca de mensagens em um grupo de WhatsApp, onde o radialista Richelson Xavier, pré-candidato do PL e ex-assessor de Vitor Hugo, dizendo que em nenhum momento ele “respeitou o PL da cidade”.

Além de classificar a atitude como desrespeito, ele disse que o ex-deputado federal ‘não honrou aqueles que apoiaram as candidaturas em 2018 e 2022’, quando concorreu à Câmara e ao Governo de Goiás, respectivamente.

Richelson também insinuou uma suposta traição, ao dizer que ‘a cidade não vai esquecer o fato dele não bancar um candidato do partido’.

Atualmente, o PL conta com três pré-candidatos. Além do radialista, o vereador Hélio Araújo e Randerson Aguiar também disputam o posto.

Nos próximos dias a lista pode ganhar mais um nome: Márcio Cândido (PSD). O vice-prefeito está de saída do PSD e a legenda é vista como a favorita para abriga-lo.

Aliados de Márcio Corrêa esperam que ele suba nas pesquisas e se consolide como principal adversário do Gomide

Após mais uma manifestação pública de Vitor Hugo em prol de Márcio Corrêa, aliados aguardam que a resposta seja dada nas próximas pesquisas eleitorais, o colocando como principal adversário de Antônio Gomide (PT).

Neste momento, o principal objetivo é evitar que o petista vença no primeiro turno, como indicam todas as pesquisas eleitorais.

Pesquisa que seria divulgada todo mês ainda não saiu e análise é de que atraso é por um motivo simples

Os bastidores da política anapolina também não esqueceram a promessa feita por um instituto de pesquisa da cidade, afirmando que realizaria sondagens mensais durante o período de pré-campanha e eleitoral.

Chegado o dia 20 de março, ainda não há registro e nem sinais de que será registrada. A leitura é uma só: um candidato que foi beneficiado na primeira pesquisa, saiu mal em todas as outras.

Imersa em problemas financeiros, Comurg pagará quase R$ 1 milhão para agência de viagens

Recentemente no olho do furacão por conta dos problemas financeiros e atrasos na coleta de lixo em Goiânia, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), assinou um contrato de R$ 800 mil com uma empresa de viagens.

A contratada foi a Cerrado Viagens, que tem sede em Brasília. Ela será responsável pela cotação de preços, emissão de bilhetes, além de outros serviços destinados às viagens corporativas da companhia. A vigência do contrato é de 12 meses.

TRE-GO acata pedido de Veter Martins e aceita desfiliação sem perda de mandato

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) acatou o pedido de desfiliação partidária solicitado pelo deputado estadual Veter Martins (PRD), à Corte.

O parlamentar entrou com a ação após a fusão partidária entre o PTB e o Patriota, que deu origem ao PRD. Veter solicitou a desfiliação sem que perdesse o cargo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Na decisão, o TRE-GO determinou em até cinco dias a filiação do deputado em um novo partido.

Santo Antônio de Goiás recebe mais de R$ 20 milhões de recursos via editais

Cidade com pouco mais de 7 mil habitantes, Santo Antônio de Goiás, que está situada na região Metropolitana de Goiânia, recebeu mais de R$ 20 milhões em editais.

Em contrapartida, cidades maiores, como Anápolis, vem sistematicamente perdendo recursos enviados por parlamentares por diversos motivos, dentre eles prazos perdidos, como foi revelado há algumas semanas pelo senador Jorge Kajuru (PSB).

Nota 10

Para o Instituto Idheias, que criou o Idheias em Ação, campeonato de futebol que será disputado durantes os meses de abril e maio, em Goiânia, e busca fomentar o esporte amador na capital.

As equipes inscritas receberão kit uniforme completo e não terão de arcar com o pagamento de nenhuma taxa.

Nota Zero

Para Prefeitura de Anápolis, que em 2019 instalou um aterro sanitário na Chácara Capão do Açude, localizada abaixo do Jardim Primavera.

A falta de planejamento na instalação criou um cenário de terra arrasada com lixo, chorume e dejetos, contaminando o lençol freático e inviabilizando a agricultura familiar.

A situação foi revelada na reportagem do jornalista Davi Galvão, do Portal 6.