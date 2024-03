Mulher é encontrada morta, com corpo nu e rosto desfigurado, em Nerópolis

Autoridades consultaram as câmeras de segurança e já identificaram um possível suspeito

Samuel Leão - 20 de março de 2024

Corpo de mulher foi encontrado completamente desfigurado, em Nerópolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada após um homem se deparar com o corpo nu de uma mulher, que teria sido brutalmente assassinada em Nerópolis. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (20).

Por volta das 06h, as autoridades foram acionadas para averiguar a situação. Ao chegar no local, situado no bairro Morumbi, se depararam com a vítima ensanguentada e com o rosto completamente desfigurado, caída ao chão com as roupas íntimas ao lado do corpo.

Devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível identificá-la, mas foram constatados sinais de luta corporal. O Corpo de Bombeiros foi solicitado e também esteve presente no local. Ao consultar as câmeras, um provável suspeito foi identificado.

Isso porque, por volta das 03h da madrugada, um homem sem camisa passou pela região e foi filmado.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada na cena, de modo a realizar os exames necessários, buscando identificar tanto a vítima quanto o autor.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado, para recolher o corpo. O caso foi registrado como homicídio simples.