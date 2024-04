Prefeitura de Aparecida inicia obras em local onde menina morreu arrastada por enxurrada

Entretanto, Poder Público não deu prazo para conclusão e nem cifras investidas no projeto

Maria Luiza Valeriano - 11 de abril de 2024

Samylla havia desaparecido após ser levada por enxurrada. (Foto: Reprodução)

O local onde a pequena Samylla Vitória, de apenas 06 anos, foi arrastada por uma enxurrada fatal está sendo reformado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Seinfra), a galeria da Avenida Santa Cruz não suportou a quantidade de água, levando ao rompimento do bueiro e a grande enxurrada no local onde Samylla caminhava, na última quinta-feira (04).

Em nota ao Portal 6, a pasta afirmou que iniciou obras no local, divididas em três etapas, a começar pela melhoria e limpeza das bocas de lobo. A segunda fase consiste em refazer o poço de visita e ampliar a galeria pluvial existente.

A Seinfra também indicou que planeja dar início à construção de uma nova estrutura, já que a existente não é capaz de conter a água que desce pelas ruas da região durante as chuvas.

Contudo, a secretaria afirmou que não há um prazo para a finalização das obras e não respondeu a respeito do dinheiro investido no projeto.

Relembre

A menina, encontrada já sem vida neste sábado (06) foi puxada pela força da água na tarde de quinta-feira (04), no Setor Cidade Livre. Acompanhada da mãe, ela estava voltando da escola.

A vítima foi encontrada a cerca de 5 km do ponto de busca inicial, onde estão ocorrendo as obras.

Confira a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras de Aparecida de Goiânia na íntegra:

A Secretaria de Infraestrutura informa que durante todo o ano são realizadas limpezas das galerias com retirada de toneladas de entulho e lixos jogados irregularmente nas ruas e em lotes baldios, que com a força da água são levados para as galerias e bueiros os entupindo e ocasionando o acúmulo de água. Os setores Cidade Livre e Marista Sul receberam equipes de manutenção no final do ano passado.

Informa ainda que após as chuvas intensas dos últimos dias as galerias da Avenida Santa Cruz e Contorno não suportaram a quantidade de água, rompendo o bueiro e também causando grande enxurrada. Para evitar novos problemas, a secretaria informa que iniciou nesta quarta uma obra que será feita em três etapas. A primeira consiste na melhoria e limpeza das bocas de lobo. No segundo ato será refeito o Posto de Visita e ampliação da galeria pluvial existente. O terceiro passo é a implantação de um projeto para a execução de uma nova galeria pluvial, pois a existente já não comporta toda a água que desce das ruas acima.