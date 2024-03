Transforme seu ventilador em um ar-condicionado sem gastar 1 centavo

Método caseiro é muito simples e você não precisa se preocupar com o enorme acréscimo na conta de energia ao final do mês

Gabriella Licia - 20 de março de 2024

Ar-condicionado caseiro pode ser feito com ventilador e garrafa PET. (Foto: Reprodução)

Após o estado do Rio de Janeiro registrar a maior sensação térmica do Brasil nos últimos dias, alcançando a marca de 60°C, voltou a se tornar assunto nas redes sociais o truque secreto para refrescar transformando o seu ventilador em um ar-condicionado.

O método caseiro é muito simples e você não precisa se preocupar em investir nem um real, tampouco com o enorme acréscimo na conta de energia ao final do mês.

Para desfrutar de um ambiente fresco em sua casa, você só precisa de alguns itens simples e práticos que provavelmente já possui, como um ventilador, por exemplo.

Interessado em saber como isso é possível? É fácil: siga as instruções abaixo e crie o seu próprio ar-condicionado caseiro, para se livrar do calor incômodo e do suor constante nos dias quentes. Confira!

Transforme seu ventilador em um ar-condicionado sem gastar 1 centavo:

Primeiro, você vai precisar do ventilador, duas garrafas PET, arame e gelo. Ssimples, não é mesmo?

Depois de reunir todos os materiais, é hora de colocar mãos à obra e montar este sistema de refrigeração improvisado. Comece cortando a base das garrafas para transformá-las em recipientes para o gelo. Elas devem ficar com a boca para baixo e fechadas.

Em seguida, faça diversos furos nas laterais das garrafas para permitir que o ar frio saia. Então, prenda-as no ventilador usando o arame.

Por fim, encha as garrafas com gelo, ligue o ventilador e coloque uma tigela embaixo para recolher o excesso de água, afrouxando levemente as tampas das garrafas.

Por mais simples que pareça, acredite: esse truque caseiro pode ser uma verdadeira ‘mão na roda’ para enfrentar o calor e não sofrer com o aumento no talão de energia.

Se gostou da dica, já anote tudo e nunca mais sofra com os dias quentes.

