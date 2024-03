Aqui está a maneira mais simples e fácil de limpar o ventilador que não desmonta

Ruan Monyel - 16 de março de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Dicas da Jessy)

Quando as temperaturas começam a subir, qualquer alternativa para manter o ambiente fresco e confortável é viável, mas nem todas as pessoas gostam de limpar o ventilador por ser trabalhoso.

No entanto, com o uso frequente, é inevitável que acumule poeira e sujeira, comprometendo sua eficiência e até mesmo a qualidade do ar que respiramos.

Mas existe uma maneira simples e prática para limpar o eletrodoméstico, incluindo aqueles que não desmontam facilmente. Leia até o fim e aprenda esse truque.

Só quem tem ou já teve um ventilador que não desmonta sabe como limpá-lo pode ser desafiador.

Mas existe um truque simples, divulgado por donas de casa na internet, que promete deixar o equipamento brilhando em poucos minutos e sem nenhum esforço físico, retirando toda a sujeira acumulada.

Até parece mágica, mas é possível fazer essa receitinha simples no conforto da sua casa. Veja o passo a passo.

Em um borrifador, faça a seguinte mistura: água morna, vinagre branco, detergente neutro e bicarbonato de sódio, ambos na mesma medida, uma xícara de chá.

Mexa bem até que o bicarbonato dissolva por completo e adicione três gotinhas de limão, que serão essenciais para retirar manchas engorduradas do eletrodoméstico.

Agora é só borrifar toda a mistura nas hélices e grades do ventilador, mas tenha cuidado para não atingir o motor do equipamento e assim evitar danos.

Quando ele estiver úmido, coloque um saco plástico que o envolva completamente, ele será essencial para que a sujeira não se espalhe.

Ligue o ventilador por cerca de 5 ou 10 minutos e, ao fim desse processo, toda a sujeira estará no saco plástico.

Caso reste algum resquício, retire normalmente com uma bucha úmida e garante um ambiente fresco e aconchegante.

