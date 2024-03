Idoso morre após ser atropelado enquanto atravessava rua, em Goiânia

Motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou a ausência de álcool no organismo

Maria Luiza Valeriano - 21 de março de 2024

Idoso faleceu no local (Foto: Reprodução)

A manhã desta quinta-feira (21) foi marcada por um acidente fatal em que um idoso foi atropelado enquanto atravessava a rua, em Goiânia.

O caso aconteceu às 06h, em frente ao Terminal das Bandeiras, no Jardim Europa. O motorista, de 43 anos, estava trafegando na Avenida dos Alpes quando virou à direita para adentrar na Rua Suécia.

Neste momento, o idoso, de 83 anos, estava atravessando a rua. O impacto foi tamanho que a vítima faleceu no local, antes mesmo da chegada de equipes de socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com a presença do Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento do corpo.

A investigação apontou que o motorista não havia ingerido bebidas alcoólicas. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.