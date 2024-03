Saiba quem são os PM’s mortos em confronto pela polícia, em Goiânia

Ex-militares faleceram após troca de tiros na GO-070, ocorrida na tarde desta quinta-feira (21)

Da Redação - 21 de março de 2024

Ex-membros da Polícia Militar foram mortos após confronto com a corporação, nesta quinta-feira (21). (Montagem: Reprodução)

Foram reveladas as identidades dos ex-policiais mortos após confronto com equipes do Batalhão Rural da Polícia Militar (PM) na GO-070 na tarde desta quinta-feira (21), em Goiânia.

Um deles era o ex-sargento Ismael, que já havia sido excluído pela corporação. Já o outro era Adair Ferreira de Sousa, tenente de reserva.

Por fim, um terceiro indivíduo, identificado como Ronayr, era um policial civil, que também faleceu após a troca de tiros.

O caso ocorreu em um trecho da rodovia no sentido Goiânia-Inhumas. Em imagens recebidas pelo Portal 6, é possível ver viaturas da PM, enquanto um carro está ”atravessado’’ na pista, no que pode ter sido o local onde o confronto ocorreu.

Um helicóptero da corporação também foi utilizado e pousou ao lado da rodovia.

A suspeita é de que o trio estivesse envolvido em um roubo a fazenda.

Mais informações a qualquer instante.