Cães farejadores e equipes náuticas reforçam buscas por criança desaparecida em enxurrada

Mais de 20 militares estão mobilizados na busca por Samila Victoria, de apenas 06 anos

Samuel Leão - 05 de abril de 2024

Garota de apenas 6 anos está desaparecida após ter sido arrastada por enxurrada, em Aparecida de Goiânia. (Foto: CMB/TV Anhanguera)

As buscas pela criança, de apenas 06 anos, que desapareceu após ser levada por uma enxurrada durante fortes chuvas na tarde de quinta-feira (04), em Aparecida de Goiânia, se intensificaram e agora reúnem diversas frentes do Corpo de Bombeiros.

Estão reunidos militares das equipes náutica, Operação Tempestade e o serviço de busca com cães farejadores. A ampliação se deu nesta sexta-feira (05) e deve continuar até que a vítima seja encontrada.

“Estamos ao longo do córrego, realizando uma varredura em todo esse ambiente para poder descartar esse local e seguir córrego abaixo, para podermos encontrar a vítima e poder confortar a família o mais rápido possível”, explicou o coronel Thiago Abdala de Morais.

O prefeito Vilmar Mariano também esteve presente, na manhã desta sexta-feira (05), no local das buscas pela pequena Samila Victoria, na região da rua Santa Cruz com a Avenida Contorno, no setor Cidade Livre.

Ele designou outras equipes para auxiliarem nas buscas e acionou a Secretaria de Assistência Social para prestar ajuda humanitária e atendimento à família da criança.

No total, mais de 20 bombeiros estão mobilizados nas buscas. Em um primeiro momento, um homem, que estava com a menina, também havia sido arrastado pela água, no entanto, ele foi localizado ainda com vida pelas equipes.

Foi constatado que, diferente da criança, ele não chegou a ser levado pela água. O caso também recebe o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e de outras corporações, mobilizadas nas buscas.