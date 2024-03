Sessão é encerrada em três minutos na Câmara de Goiânia por falta de quórum

Fontes contaram à Rápidas que vereadores temem falar sobre investigação de suspeita de corrupção na Prefeitura de Goiânia

Pedro Hara - 21 de março de 2024

Plenário vazio da Câmara de Goiânia. (Foto: Alberto Maia/Câmara de Goiânia)

Durou mais tempo a tela de “em instantes” no YouTube da Câmara de Goiânia, anunciando o início da sessão da Câmara de Goiânia, do que os trabalhos desta quinta-feira (21).

Logo na abertura, o 1º secretário e presidente em exercício, Anselmo Pereira (MDB), deu três minutos para a formação do quórum necessário para dar início. Após o período determinado, o decano encerrou a sessão.

Quem esteve no Plenário contou à Rápidas que os vereadores evitaram estar no local para colocar panos quentes na operação deflagrada na quarta-feira (20) pela Polícia Civil (PC) e que atingiu diversos órgãos do Paço Municipal.

Na pauta desta quinta-feira estava prevista a votação de quatro projetos de lei, dois decretos legislativos e cinco requerimentos.