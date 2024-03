Trecho da Avenida Castelo Branco será interditado neste final de semana; veja desvios

Previsão é de finalização no final de domingo (24), mas prazo pode ser estendido

Maria Luiza Valeriano - 21 de março de 2024

Cada viga leva de 2 a 3 horas para ser içada (Foto: Prefeitura de Goiânia/Walter Peixoto)

Uma das principais vias de Goiânia, a Avenida Castelo Branco, estará interditada a partir deste sábado (23) devido à realização de obras. A previsão é de que o tráfego retorne ao final de domingo (24) – com possibilidade de prorrogação do prazo.

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) interromperá o fluxo no local para içar 15 vigas do viaduto no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, no Setor Esplanada dos Anicuns.

Com isso, o trânsito no sentido Centro – GO-060 será desviado na altura da Avenida Consolação-Avenida Anhanguera-Avenida Pirineus, retornando à Avenida Castelo Branco.

Já no sentido contrário, os veículos serão desviados a partir da Rua Itororó-Avenida Macambira-Avenida Consolação e então direcionados novamente à Avenida Castelo Branco. Todos os trechos já se encontram sinalizados.

Cada viga possui 33 metros de comprimento por dois de altura e pesa 55 toneladas. O materiais serão içados a uma altura de 7,5 metros, processo que demora aproximadamente 2 a 3 horas, cada.

A nova estrutura terá quatro faixas para o tráfego, duas em cada sentido da Avenida Leste-Oeste, e visa diminuir os semáforos no encontro das avenidas.