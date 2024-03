6 sobrenomes extremamente comuns no Brasil, mas que são difíceis de escrever

Seja por conta da fonética ou grafia, termos costumam deixar diversas pessoas confusas

Gabriella Licia - 22 de março de 2024

Há diversos sobrenomes extremamente comuns no Brasil, mas que podem acabar causando confusão na população na hora de escrevê-los. É bom ficar bem atento nas ortografias para não cair no erro.

Seja por causa da pronúncia, das regras de “S, SS, SC e Ç” ou devido à norma do “S, Z e X”, a grande maioria dos brasileiros podem acabar pensativos na hora de pontuar os títulos.

Quer saber quais são eles e qual a forma correta de escrevê-los? Então confira a lista abaixo e preste bastante atenção para nunca mais cometer o mesmo vacilo. Olha só!

6 sobrenomes extremamente comuns no Brasil, mas que são difíceis de escrever:

1. Albuquerque

O termo pode causar algumas divergências tanto na escrita, quanto na fala, por ser complexo. O ‘l’ representa o fonema da vogal ‘u’ e a posição da consoante ‘r’ também pode entrar em confusão.

2. Nascimento

Devido ao dígrafo ‘sc’, muitas pessoas podem acabar se confundindo e trocando com “s, ss ou ç”.

O sobrenome era amplamente difundido em Portugal entre os que nasciam em 25 de dezembro, associado ao nascimento de Jesus Cristo.

3. Souza

Por causa da regra do vocabulário português “entre duas vogais, a consoante ‘s’ tem som de ‘z'”, muitas pessoas se confundem e até adaptam o termo. O mais comum é com’z’, chegando a 2,6 milhões de pessoas com o sobrenome no Brasil.

O termo significa rocha, é de origem portuguesa e representava as pessoas que moravam próximo ao rio.

4. Gonçalves

Neste título, pode haver uma dificuldade com ‘l’ e o ‘u’, por terem a mesma fonética e, no final, o ‘s’ também pode ser confundido com o ‘z’.

É um sobrenome muito comum, com um número superior a 700 mil pessoas no Brasil. Ele tem origem em Portugal.

5. Fonseca

A consoante ‘s’, neste sobrenome, também pode apontar algumas dificuldades para quem quiser escrever, por conta do fonema. É o mesmo de ‘ç’ e ‘ss’.

6. Siqueira

Por fim, Siqueira, Ciqueira e Cirqueira são alguns dos termos que mais deixam os brasileiros confusos. Além das variações, o ‘s’ e o ‘c’ realmente trazem algumas dúvidas para quem quiser escrever.

