Casal de Anápolis viraliza após tentativa de descobrir sexo do bebê dar errado em chá revelação

Apesar do 'desespero' inicial, eles conseguiram dar volta por cima e divulgaram nome de bebê que está chegando

Davi Galvão - 24 de março de 2024

Por pouco chá revelação não dá errado. (Foto: TikTok/@ezequielasafe062)

Com as ideias para anunciar o sexo do bebê ficando cada vez mais diferenciadas, um casal de Anápolis optou por fazer um chá revelação bem fora do normal e tudo quase deu errado.

O registro, postado no TikTok, já conta com mais de 120 mil visualizações e os usuários estão se divertindo bastante com a situação.

Isso porque o motoboy Ezequiel Asafe Silva Machado, de 24 anos, foi incumbido com a missão de chutar uma bola, que, ao explodir, revelaria se a companheira aguardava um menino ou uma menina.

A ideia do chá partiu do pai da criança que, apaixonado por futebol, resolveu se inspirar nesta ideia que já havia visto na internet.

Porém, o primeiro pontapé não foi suficiente, de modo com que, na segunda tentativa, tamanha a emoção de Ezequiel, o chute foi bem mais forte do que o esperado.

Como consequência, a bola acabou caindo no vizinho, o que quase pôs fim à celebração.

Entretanto, alguns dos convidados conseguiram recuperar o artefato e, desta vez, em um ambiente fechado, Ezequiel finalmente conseguiu “marcar o gol” e revelou a todos que aguardavam um menino, que será batizado como Davi Asafe.