Homem é preso por estuprar filhinha após alegar que queria vê-la para matar a saudade

Suspeito esperou mãe da garota dormir para cometer o crime e no celular dele ainda foram encontrados conteúdos absurdos

Da Redação - 24 de março de 2024

Homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante neste domingo (24) pela Polícia Militar (PM), suspeito de estuprar a filha, de apenas 10 anos, no Jardim Guanabara, na região Norte de Goiânia.

De acordo com a corporação, o suspeito teria convidado a ex-companheira para a própria residência, alegando estar com saudades da criança. A mulher então aceitou o convite para ir até lá e levar a menina.

Já no local e após ingerir bebida alcoólica, a mãe da menina acabou dormindo. Teria sido nesse momento que o pai arrastou a garota do quarto para cometer o crime.

No dia seguinte, a mãe acordou e percebeu que a pequena estava visivelmente abalada e perguntou o que havia acontecido. Então, foi informada sobre tudo o que aconteceu.

Segundo a criança, o pai a levou até a garagem, tampou a boca dela e a violentou, tendo inclusive ameaçado matá-la caso contasse o que ele havia feito.

Diante do cenário, as duas saíram do local e foram até a casa de parentes. Lá, os militares foram acionados e imediatamente se dirigiram até a casa do suspeito e efetuaram a prisão em flagrante.

Em vídeo, o homem aparece confessando o ato e revelando como estuprou a filha.

“Abracei ela, e aconteceu. Acabei… Tocando ela […] depois tirei a roupa [dela] e fiquei”, afirmou.

No aparelho celular do agressor, ainda foram encontrados diversos arquivos no formato de fotos e vídeos, com imagens dele mantendo relação sexual com menores de idade.

O caso foi classificado como estupro de vulnerável e seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).